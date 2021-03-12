С чего началась оккупация территорий Украины: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии поговорят о том, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий, и кто понесет ответственность за подписание Харьковских соглашений.
Также в программе обсудят будущую национализацию "Мотор Сичи", как изменилась Украина за год карантина и готова ли страна к началу третьей волны пандемии.
Гостями студии будут:
- Алексей Данилов, секретарь СНБО;
- Максим Степанов, министр здравоохранения;
- Леонид Кравчук, первый президент Украины (1991-1994);
- Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);
- Владимир Литвин, председатель Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012);
- Давид Арахамия; председатель фракции "Слуга народа";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";
- Кира Рудык, председатель партии "Голос";
- Сергей Соболев, заместитель председателя фракции "Батькивщина";
- Сергей Рахманин, народный депутат от "Голоса";
- Игорь Палица, председатель партии "За будущее";
- Михаил Радуцкий, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;
- Руслан Марцинкив, мэр Ивано-Франковска;
- Александр Данилюк, секретарь СНБО (май-сентябрь 2019);
- Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;
- Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
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