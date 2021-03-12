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С чего началась оккупация территорий Украины: "Свобода слова Савика Шустера"

12 марта, 16:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политики и чиновники также обсудят, как Украина переживет третью волну коронавируса

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии поговорят о том, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий, и кто понесет ответственность за подписание Харьковских соглашений.

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Также в программе обсудят будущую национализацию "Мотор Сичи", как изменилась Украина за год карантина и готова ли страна к началу третьей волны пандемии.

Гостями студии будут:

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  • Алексей Данилов, секретарь СНБО;
  • Максим Степанов, министр здравоохранения;
  • Леонид Кравчук, первый президент Украины (1991-1994);
  • Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);
  • Владимир Литвин, председатель Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012);
  • Давид Арахамия; председатель фракции "Слуга народа";
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";
  • Кира Рудык, председатель партии "Голос";
  • Сергей Соболев, заместитель председателя фракции "Батькивщина";
  • Сергей Рахманин, народный депутат от "Голоса";
  • Игорь Палица, председатель партии "За будущее";
  • Михаил Радуцкий, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;
  • Руслан Марцинкив, мэр Ивано-Франковска;
  • Александр Данилюк, секретарь СНБО (май-сентябрь 2019);
  • Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;
  • Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин коронавирус Мотор Сич Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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