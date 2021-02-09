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"Русского мира" в Украине не будет: Кулеба ответил Кремлю

9 февраля, 14:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кулеба сравнил украинский мир с путинским русским миром

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о "русском мире" в Украине.

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"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" – это однообразие, в котором нет никого, кроме русских", – написал он в Twitter.

Кулеба отметил, что украинский мир – это многообразие и свобода.

"Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", – подчеркнул министр.

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Напомним, в декабре Путин отметился очередным циничным заявлением относительно Донбасса, а также выразил недовольство намерениями Киева пересмотреть Минские соглашения.

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А тем временем у Путина отреагировали на слова Зеленского о российской вакцине. Украинский президент забраковал "Спутник V", а пресс-секретарь президента РФ в ответ решил похвалиться "сумасшедшим спросом" от других стран.

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Россия русский мир Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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