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Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение в похищении нардепа – СМИ

3 марта, 19:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Бывший министр транспорта проходит по статьям о пытках и похищении человека

Бывший министр транспорта и связи (2006-2007) и депутат Верховной Рады IV, V, VII созывов Николай Рудьковский вернулся в Украину, где ему в аэропорту вручили подозрение в резонансном похищении руководителя компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, ныне – нардепа от "Слуги народа".

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Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает УП.

"В аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения", – рассказал собеседник издания.

Сам Рудьковский в Facebook подтвердил, что вернулся в Украину и поздравил маму с днем ​​рождения.

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Напомним, глава правления одного из лидеров добычи природного газа в Украине ЧАО "Нефтегаздобыча" Олег Семинский был похищен в феврале 2012 года. По одной из версий, причина похищения — получение выкупа, по другой — это был передел денежного бизнеса.

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Пострадавшего незаконно лишили свободы на более чем 3 года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в размере 200 млн долларов.

До сегодняшнего дня было сообщено о подозрении пяти лицам, причастным к указанным преступлениям по ст. 127 "Пытки", ст. 146 "Похищение человека" и ст. 189 "Вымогательство".

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пытки похищение вымогательство семинский Нефтегаздобыча Николай Рудьковский
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