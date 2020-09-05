Рта не откроет без Москвы: Геращенко назвала угрозы Пушилина санкционированными Кремлем

Политик не сомневается в причастности России к громкому заявлению

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко уверена, что заявление главаря боевиков так называемой "ДНР" Дениса Пушилина о подготовке обстрела было санкционированно Россией.

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Как пишет политик в своем Facebook, она не сомневается, что без команды из Кремля боевики не позволили бы себе таких громогласных заявлений.

"Пушилин – это фунт, который рта не откроет без санкции Москвы. Поэтому его истерика санкционирована Кремлем. Путин любит поднимать ставки и стимулировать к новым уступкам. Поэтому реакция Украины должна быть соответствующей – РФ в ответе за своих ручных обезьян с гранатами, апеллировать о недопустимости срыва перемирия надо к Москве, а не к "другой стороне", – написала Геращенко.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал сайту "Сегодня", что угроза со стороны боевиков не исключается, поэтому на воскресенье, 6 сентября, срочно созывается ТГК.

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Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, в свою очередь, пообещал адекватный ответ на любые провокации боевиков и заверил в готовности наших бойцов.

Как спрогнозировал военный эксперт в комментарии сайту "Сегодня", вероятно по украинским позициям к 8 сентября будет нанесен артиллерийский удар. Только так сепаратисты могут уничтожить наши фортификационные сооружения.

Видео: "Украина 24"

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