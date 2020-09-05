Українська
$ 27,69
32,73
  1. Новости политики

Рта не откроет без Москвы: Геращенко назвала угрозы Пушилина санкционированными Кремлем

5 сентября, 23:09

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Политик не сомневается в причастности России к громкому заявлению

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко уверена, что заявление главаря боевиков так называемой "ДНР" Дениса Пушилина о подготовке обстрела было санкционированно Россией.

Реклама

Как пишет политик в своем Facebook, она не сомневается, что без команды из Кремля боевики не позволили бы себе таких громогласных заявлений.

"Пушилин – это фунт, который рта не откроет без санкции Москвы. Поэтому его истерика санкционирована Кремлем. Путин любит поднимать ставки и стимулировать к новым уступкам. Поэтому реакция Украины должна быть соответствующей – РФ в ответе за своих ручных обезьян с гранатами, апеллировать о недопустимости срыва перемирия надо к Москве, а не к "другой стороне", – написала Геращенко.

В тренде
У Зеленского "посоветовали" России вводить санкции против всех украинцев

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал сайту "Сегодня", что угроза со стороны боевиков не исключается, поэтому на воскресенье, 6 сентября, срочно созывается ТГК.

Реклама

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, в свою очередь, пообещал адекватный ответ на любые провокации боевиков и заверил в готовности наших бойцов.

Как спрогнозировал военный эксперт в комментарии сайту "Сегодня", вероятно по украинским позициям к 8 сентября будет нанесен артиллерийский удар. Только так сепаратисты могут уничтожить наши фортификационные сооружения.

Видео: "Украина 24"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Пушилин Ирина Геращенко война на Донбассе

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это Зеленский
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это ЗеленскийПолитика
В Германии хотят на два года заморозить
В Германии хотят на два года заморозить "Северный поток – 2": Путин понимает только этот языкПолитика
Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз Пушилина
Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз ПушилинаПолитика
У Путина есть два варианта, что делать с Лукашенко – американский эксперт
У Путина есть два варианта, что делать с Лукашенко – американский экспертПолитика
Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука
Россия ввела санкции против Порошенко и ВакарчукаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять