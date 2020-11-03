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Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставку

3 ноября, 20:04

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Председателю КСУ предлагают сохранить остатки чести

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что последние заявления председателя Конституционного суда Александра Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны.

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Об этом Данилов пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, судьи КСУ своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны.

По его мнению, подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание.

"Потому советую г-ну Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде", – пишет Данилов.

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Он акцентировал внимание на том, что при принятии решения Конституционный суд посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс нашей страны в ЕС и НАТО.

"Президент Владимир Зеленский как гарант Основного закона полностью выполнил свои обязанности, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству. В случае его принятия прекращаются полномочия действующего на сегодняшний день состава суда, но не прекращаются полномочия самого КСУ", – напомнил секретарь СНБО.

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"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся", – подчеркнул Данилов.

Он предложил Тупицкому сохранить остатки чести и подать в отставку.

"Общественное доверие к конституционному судопроизводству будет восстановлено, и это задача уже нового состава Конституционного суда", – резюмировал он.

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Напомним, глава КСУ заявил о фальсификации уголовного дела против него и опасается, что ему могут подбросить "российский" паспорт.

Кроме того Тупицкий заявил: если Верховная Рада поддержит президентский законопроект об увольнении всего состава КСУ и он временно перестанет функционировать, это может нести угрозу территориальной целостности страны.

Также напомним, что президент Владимир Зеленский предложил главе КСУ подать в отставку после скандального решения по антикоррупционному законодательству.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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отставка СНБО КСУ тупицкий Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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