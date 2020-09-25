Россию позовут в платформу по деоккупации Крыма – МИД Украины

Москва ведет себя цинично по отношению к международному праву, заявила Джепарова

Россию пригласят присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма. Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова, сообщает Крым.Реалии.

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"Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все 6 лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного", - сказала она.

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По ее словам, одной из задач этой платформы является отслеживание того, что происходит в Крыму.

"Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе – это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран", - сказала Джепарова.

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Ранее МИД раскрыл стратегию деоккупации Крыма.

О том, что сегодня происходит в оккупированном Крыму и чего ждать от оккупантов, смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

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