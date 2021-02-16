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Россию нужно наказать. Рада обратилась к миру из-за оккупации Крыма

16 февраля, 14:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия бесчинствует на захваченном полуострове, особенно страдают крымские татары

Верховная Рада приняла проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Крыма, нарушений прав человека и об освобождении украинских политзаключенных.

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Депутаты отмечают, что Россия не просто продолжает оккупацию украинского полуострова, но и преследует крымских татар, активистов, журналистов. Верховная Рада обратилась к миру с просьбой:

  • осудить действия России, которые противоречат международным нормам;
  • усилить санкции против РФ и продолжить политику непризнания оккупации;
  • помочь Украине вернуть территории, в том числе через "Крымскую платформу";
  • надавить на оккупантов санкциями, чтобы заставить освободить украинских политзаключенных;
  • противодействовать милитаризации полуострова Россией;
  • потребовать от РФ прекратить агрессивные действий в Черноморском регионе, прекратить торговую блокаду Черного и Азовского морей под видом военных учений;
  • потребовать прекратить захват украинских ядерных объектов в Крыму и не допустить размещения там ядерного оружия;
  • требовать прекратить преследования крымских татар и нарушения их прав;
  • потребовать прекратить депортацию крымских татар с полуострова и заселение его россиянами.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в ООН признали незаконной российскую власть в Крыму. В резолюции ООН перечислены преступления оккупантов против населения украинского полуострова.

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В свою очередь Москва нервно отреагировала на резолюцию ООН. Спикер МИД РФ Мария Захарова уверяет, что "крымский референдум" был проведен по нормам международного права.

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Россия Крым Верховная Рада обращение

Источник: Сегодня

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