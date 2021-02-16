Россию нужно наказать. Рада обратилась к миру из-за оккупации Крыма

Верховная Рада приняла проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Крыма, нарушений прав человека и об освобождении украинских политзаключенных.
Депутаты отмечают, что Россия не просто продолжает оккупацию украинского полуострова, но и преследует крымских татар, активистов, журналистов. Верховная Рада обратилась к миру с просьбой:
- осудить действия России, которые противоречат международным нормам;
- усилить санкции против РФ и продолжить политику непризнания оккупации;
- помочь Украине вернуть территории, в том числе через "Крымскую платформу";
- надавить на оккупантов санкциями, чтобы заставить освободить украинских политзаключенных;
- противодействовать милитаризации полуострова Россией;
- потребовать от РФ прекратить агрессивные действий в Черноморском регионе, прекратить торговую блокаду Черного и Азовского морей под видом военных учений;
- потребовать прекратить захват украинских ядерных объектов в Крыму и не допустить размещения там ядерного оружия;
- требовать прекратить преследования крымских татар и нарушения их прав;
- потребовать прекратить депортацию крымских татар с полуострова и заселение его россиянами.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее в ООН признали незаконной российскую власть в Крыму. В резолюции ООН перечислены преступления оккупантов против населения украинского полуострова.
В свою очередь Москва нервно отреагировала на резолюцию ООН. Спикер МИД РФ Мария Захарова уверяет, что "крымский референдум" был проведен по нормам международного права.
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