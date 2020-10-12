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Российская вакцина для украинцев: в "Слуге народа" отреагировали на слова Качуры

12 октября, 12:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нет ни одного нормального подтверждения, что российская вакцина действует, отметила Кравчук

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что Украине нельзя закупать российскую вакцину от COVID-19 без гарантий, что она работает.

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Так она в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировала слова коллеги по фракции Александра Качуры.

По ее словам, сначала должно быть официальное международное заключение по российской вакцине, прежде чем обсуждать ее применение в Украине.

"Вообще это сейчас гипотетический вариант, и здесь нет ничего общего с реальностью. Это не вакцина, это сыворотка. Нет ни одного нормального подтверждение, что она действует. Более того, я, когда исследовала эту тему, читала российскую прессу, которую еще можно назвать независимой, и там даже врачи против, чтобы ее вводить, и никто не хочет. Поэтому без какого-то гарантированного подтверждения от международных организаций вообще не о чем говорить", – сказала Кравчук.

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Напомним, накануне в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украине не следует отказываться от российской вакцины против коронавируса, если будет доказано ее действие.

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Недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина может получить миллионы бесплатных доз вакцины от коронавируса. По его словам, наша страна ведет переговоры со всеми ведущими компаниями, которые разрабатывают такие препараты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Россия вакцина коронавирус Александр Качура Евгения Кравчук

Источник: Сегодня

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