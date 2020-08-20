Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы

На вчерашних переговорах Трехсторонней контактной группы Россия выдвинула новое требование – пересмотр постановления Верховной Рады об отказе назначить местные выборы на Донбассе. Однако на самом деле это лишь повод загнать переговоры в тупик, чтобы сорвать будущую встречу советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться 28 августа.

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Об этом написал в Facebook представитель в ТКГ от оккупированных районов Донецкой области, журналист Сергей Гармаш.

По его словам, требованием отменить постановление Верховной Рады о выборах, Москва сделала даже теоретически невозможным не только выполнение этого требования, но и саму постановку такого вопроса перед парламентом Украины.

"Таким образом, Россия осознанно загнала ситуацию в тупик, блокируя будущую встречу советников Н-4 ("нормандского формата"), против которой ранее открыто выступал Козак (замглавы Администрации президента РФ). РФ хочет сорвать встречу, заблокировать работу самого института советников, но переложить ответственность за это на Украину. Дальше, ссылаясь на неэффективность института советников Н-4, Москва выдвинет требование передать решения всех вопросов на уровень ТКГ, в которой нет Франции и Германии, но есть ОРДЛО. Именно это является целью РФ, а не отмена постановления Рады. Постановление Рады – лишь повод", – написал Гармаш.

Представитель ОРДЛО считает, что предметом шантажа Украины и Запада будет тот хрупкий мир, который держится последние 26 дней на Донбассе.

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Отметим, что российской стороне не нравится четвертый пункт постановления о назначении местных выборов в Украине, в котором идет речь, что выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов считает, что "постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров "нормандского формата".

Как сообщали новости "Сегодня", в Офисе президента рассказали о результатах заседания ТКГ. В нем впервые приняли участие Леонид Кравчук и его заместитель Витольд Фокин. Были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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