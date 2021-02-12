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Россия ввела новые санкции против Украины

12 февраля, 21:55

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Санкционный список расширился до 84 компаний

Правительство России расширило экономические санкции против украинских компаний. Соответствующий указ в пятницу, 12 февраля, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Ограничительные меры введены против ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип" и других. Всего – 16 предприятий.

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Таким образом санкционный список расширился до 84 компаний. Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.

Новость дополняется.

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санкции против Украины

Источник: Сегодня

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