Українська
$ 27,56
33,44
  1. Новости политики

Россия снова выгоняет крымских татар: Зеленский записал видеообращение

18 мая, 14:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства подает в парламент срочный законопроект о коренных народах

Крымские татары

Крымские татары / Фото: Сегодня

Советская власть приказала депортировать крымских татар с полуострова в 1944 году, а спустя десятки лет уже современная Россия снова выживает коренной народ из Крыма. Однако Украина сделает полуостров свободным и все вернутся домой. Об этом сказал в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Реклама

Он напомнил, что крымские татары лишь спустя 45 лет после депортации смогли вернуться домой, а теперь пришли последователи Сталина.

"Мы не простим, что 70 лет спустя мы были вынуждены вновь покинуть свой дом из-за российской аннексии. Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа! Склоняя перед ними головы, с надеждой на торжество справедливости и правды, украинцы вместе с крымскими татарами говорят: Крым будет свободным! Qırım serbest olacaq!" – сказал Зеленский.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Президент отметил, что ранее уже подписал Стратегию деоккупации Крыма, а также создан новый международный формат "Крымская платформа". Он заявил, что вносит в Раду новый законопроект о коренных народах.

В тренде
Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров Медведчука
Журналисты обнародовали записи разговоров Медведчука
В тренде
Почему увольняют Степанова? Шмыгаль ответил
В тренде
Украинцы в ловушке. Зеленский отреагировал на форс-мажор в Непале
Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента

"Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", – сказал глава государства.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в Крыму молодежь поднялась на Чатыр-Даг в память о депортированных крымских татарах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров Медведчука
Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров МедведчукаВласть
Кива: Кличко – это сутенер и наркоторговец
Кива: Кличко – это сутенер и наркоторговецВласть
К дому Кличко пришли правоохранители – эксклюзивное видео
К дому Кличко пришли правоохранители – эксклюзивное видеоВласть
"Уе*ень! Таких трутней под МВД много": Кива обматерил советника АваковаВласть
Почему увольняют Степанова? Шмыгаль ответил
Почему увольняют Степанова? Шмыгаль ответилВласть
Николай Тищенко:
Николай Тищенко: "Карантин не нарушал, все свои рестораны продал" – эксклюзив "Сегодня"Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять