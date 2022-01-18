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Россия следующая – Путину сказали готовиться к кровавой революции

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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18 января, 14:57
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Журналист Виталий Портников провел интересную параллель между Россией и Египтом
Владимиру Путину пророчат революцию
Владимиру Путину пророчат революцию

События на постсоветском пространстве сейчас напоминают "арабскую весну" — такую аналогию привел журналист и телеведущий Виталий Портников. Согласно его теории, революция дойдет и до России.

По его словам, сейчас "Египтом" выступает Россия, а Мубараком – Владимир Путин.

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"Я уверен, что следующая Россия, но я не знаю, когда. И не знаю, чем это закончится. Вполне возможно, что режим устоит. Но суть в том, что этот режим так же неэффективен, ведь он построен по такой же модели. Плутократия, компрадорская буржуазия, воровство, отсутствие социальных лифтов, отсутствие перспектив, социальные проблемы, агрессивность", — сказал он в интервью UKRLIFE.TV.

По мнению Портникова, России некому будет помогать так, как она сама поддерживала режим Александра Лукашенко в охваченной протестами Беларуси.

Лукашенко устоял, потому что есть Россия. А теперь уберите Россию из этой игры, и скажите: вот нет России, или Путин сказал "ой, меня не интересует этот Лукашенко". Сколько дней просуществует Лукашенко? Его свои же приближенные удавят шелковым шнурком во время очередного совещания и скажут, что так и было. Он исчезнет, если России не будет. Возникает вопрос: кто поможет самой России? Какие войска ОДКБ? Может, белорусские, витебские десантники будут спасать Путина от народного гнева?" — сказал он.

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Журналист считает, что сама по себе Россия вряд ли сможет удержать нынешний режим в случае народного восстания.

"Мы в Казахстане убедились, что пропасть между силовиками и народом не так велика, как в Беларуси. В России мы не знаем, какова эта пропасть в разных регионах страны. Где-то она может быть огромной, и силовики будут действовать как преторианцы. А где-то она может быть незначительной, и тогда силовики могут переходить на сторону восставшего народа. И тогда это может быть не просто уже борьба за власть, а раскол страны. Мы не знаем, каких масштабов может этот кризис достичь. Но нужно видеть, что эта ползучая арабская весна до России доберется", — сказал он.

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Портников подчеркнул: вопрос не в том, устоит ли режим в России, а в том, что когда Путин будет воевать с протестующими русскими, ему явно будет не до украинцев, белорусов и казахов.

Что такое "арабская весна"

Арабской весной называют серию протестов, охвативших арабские страны, начиная с 2011 года.

Фактически серия революций началась еще в 2010 году с протестов в Западной Сахаре в октябре и в Тунисе в декабре.

Революции случились в таких странах, как Тунис, Египет, Йемен. Вспыхнули гражданские войны в Ливии и Сирии. Также были массовые протесты в ряде других стран арабского мира, среди них Марокко, Ливан, Оман, Джибути, Сомали, Бахрейн, Кувейт и другие.

Протесты в Каире, Египет, 2011 год
Протесты в Каире, Египет, 2011 год / Фото: Wikipedia

Главным лозунгом протестующих в разных странах был "Народ хочет падения режима". В результате революций четыре главы государств были свергнуты, один из них — ливийский лидер Муаммар Каддафи — был убит.

Что касается Египта, с которым Портников сравнил Россию, протесты привели к тому, что президент страны Хосни Мубарак подал в отставку после 30 лет на посту главы государства. Уже после отставки его судили за коррупцию и приговорили к тюремному заключению на 3 года.

России давно предрекают проблемы

Дмитрий Ярош. Фото: facebook.com/dyastrub
Дмитрий Ярош. Фото: facebook.com/dyastrub

Это не первое мнение о том, что российскую власть ждут большие неприятности. Так, советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош ранее заявлял, что Россию ждет распад уже в недалеком будущем, причем Кремль сам ускорил этот процесс, вторгнувшись в Украину. Ярош считает, что по времени это вопрос одного поколения. По его мнению, к распаду РФ может привести также смерть президента Владимира Путина или бунт в кавказских мусульманских республиках.

В свою очередь глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев рассказывал "Сегодня", что Россия распадется на девять частей. Он отметил, что медленную смерть "империи" можно наблюдать уже сегодня, а ее результатом станет образование свободных государств на территории Российской Федерации. Причем раздел пойдет по регионам, на которые страну поделил сам Владимир Путин, сказал Закаев.

А что там сам Портников?

Виталий Портников
Виталий Портников / Фото: Facebook

  • Виталий Портников — украинский журналист, публицист, телеведущий, автор аналитических статей в разных изданиях Украины и России. Обозреватель Радио Свобода, с которым сотрудничает с 1991 года. Был ведущим телепрограмм на ряде телеканалов.
  • В конце 2013 года был активным участником Майдана. В 2018 году попал под санкции России в числе списка из 322 граждан Украины.
  • Осенью этого года разразился скандал из-за слухов о том, что Виталий Портников и журналист Вахтанг Кипиани якобы участвовали в мероприятии вместе с одиозным блогером Анатолием Шарием. Кипиани опроверг эту информацию. "Какие-то дегенераты разгоняют волну – Кипиани, Шарий и Виталий Портников – это одно и то же. Доказательством является фото из леса, где в 2007 году была встреча блогеров, где мы с Виталием выступали перед молодежью. Конечно, никакого Шария ни тогда, ни позже я не видел. И не имел с этим подонком ничего общего", – написал он.

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