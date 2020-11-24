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Россия поддержала план боевиков по Донбассу: почему Украина на него не пойдет

24 ноября, 19:24

Игорь Серов , Игорь Тимофеев

Документ не отвечает принятым Радой решениям, говорит Леонид Кравчук

Намерение России в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе поддержать план боевиков т. наз. "Л/ДНР" входит в противоречие с позицией Украины.

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Об этом первый президент Украины (1991-1994), руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Представители ОРДЛО, которые не входят в ТКГ, а только участвуют в ней, подали свой план (касается многих вопросов на оккупированных территориях – И.С.) давно, его одобрила Россия. Было предложено его принять. Мы его не приняли, потому что он, по нашему мнению, не отвечает принятым ранее Верховной Радой решениям".

По словам Кравчука, Россия настаивает на том, что это – единственно правильный план.

"Мы считаем иначе", – уточнил Леонид Макарович, и добавил, что представители ОРДЛО не имеют никакого отношения к украинской власти.

Напомним, в России разразились истерикой из-за "плана Кравчука" по Донбассу.

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В Москве считают, что представленный Украиной новый план урегулирования ситуации на Донбассе направлен на ревизию Минских договоренностей.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс леонид кравчук ОРДЛО ТКГ

Источник: Сегодня

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