Кремль не заинтересован в проведении саммита "Нормандской четверки" – МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали сегодняшнее заявление замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, что Москва не подтверждала готовность к новой встрече "Нормандской четверки", о чем ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте украинского МИД.

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Внешнеполитическое ведомство уточнило, что президент Украины говорил не о конкретной дате, а о "принципиальной готовности".

"Находясь с официальным визитом в Республике Австрия, президент Украины Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров Нормандского формата, а о принципиальной готовности его участников встретиться", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина, как и другие участники "нормандского формата", заинтересована в том, чтобы следующая встреча глав государств и правительств "четверки" ​​подтвердила выполнение договоренностей Парижского саммита и была максимально результативной.

Украинские дипломаты считают, что заявление российского коллеги ставит под сомнение заинтересованность России в урегулировании конфликта.

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"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт", - заявили в МИД.

Там также отметили, что "недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий" замминистра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам "нормандского формата", так и международному сообществу.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Австрию сообщил, что в ближайшее время планируется еще одна встреча в "нормандском формате" на уровне советников глав государств, и все лидеры подтвердили готовность к ней.

Позже появился комментарий замглавы МИД РФ Руденко, что на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу представитель России якобы заявил, что оснований для проведения нового саммита пока нет.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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