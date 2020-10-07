Россия объявила Тихановскую в розыск

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России.
Об этом со ссылкой на базу данных МВД России сообщает ТАСС.
Как пишет информагентство, основанием для розыска стала статья уголовного кодекса. А источник ТАСС в правоохранительных органах объяснил, что в розыск Тихановская была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.
А пока оппозиционерку разыскивают на Родине, она встречается с лидерами ведущих стран Запада – президентом Франции Эммануэлем Макроном и бундесканцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что после встречи с Макроном Тихановская начала формировать теневое правительство Беларуси и уже сделала первые кадровые назначения.
Также напомним, что белорусская оппозиция считает победителем выборов президента именно Тихановскую, а не Александра Лукашенко, который провел тайную инаугурацию.
И даже устроила Тихановской "народную" инаугурацию:
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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