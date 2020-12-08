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Россия нервно отреагировала на резолюцию ООН по Крыму

8 декабря, 10:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россияне традиционно выступили против украинского документа на Генассамблее ООН

Россия в своем стиле отреагировала на принятие украинской резолюции по Крыму на Генассамблее ООН. Представитель РФ Дмитрий Полянский назвал документ "лживым и абсурдным".

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Об этом говорится в тексте его выступления на сайте представительства РФ при ООН.

"Мы, безусловно, сожалеем в связи с завершившимся голосованием по украинскому проекту. И дело не в содержании этой абсурдной и лживой резолюции: ее принятие или непринятие на позицию крымчан и на принадлежность полуострова никак не повлияет", – сказал он.

По словам Полянского, голосования на Генассамблее ООН за резолюцию никак не повлияет на итоги псевдореферендума 2014 года о "воссоединении" Крыма с Россией.

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"Вместо дискуссии государствам-членам ООН навязывается мысль о том, что они своим голосованием якобы должны подтвердить территориальную целостность Украины. Многие, к сожалению, до сих пор верят в этот обман", – сказал представитель РФ.

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Напомним, в 2018 год Генассамблея ООН уже принимала резолюцию по Крыму и агрессии РФ в Азовском море. Тогда тоже от агрессора требовали прекратить оккупацию украинского полуострова, но Россия не выполнила требование международного сообщества.

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Россия Крым ООН резолюция генассамблея

Источник: Сегодня

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