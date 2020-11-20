Россия хочет устроить гражданское противостояние в Украине – Яценюк

Арсений Яценюк публично обратился к Зеленскому по поводу спланированной кампании против Украины

Россия хочет инспирировать в Украине гражданское противостояние. Президент Украины Владимир Зеленский должен четко осознать ответственность за происходящее в стране.

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Об этом в эфире "Громадського радио" заявил премьер-министр Украины (2014-2016), лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"У Владимира Зеленского существуют два варианта. Первый – сделать вид, что это его не касается. Но данный вариант закончится для него и для Украины чрезвычайно пагубно. И второй вариант – выступить публично и принять непубличных меры для того, чтобы остановить российский реванш", – сказал Яценюк.

Дело в отношении лидеров Революции Достоинства, открыта по заявлению представителя ОПЗЖ, убежден Арсений Яценюк, существуют одним из небольших элементов в общей российской стратегии, которая реализуется в Украине уже в течение последних полутора лет.

"Вспомните план Козака, который нам пытались" продать "как большой миротворческий план для возвращения Донецка и Луганска. Вспомните идею о совместных инспекции российских и украинских военнослужащих именно украинских территорий, где расположены Вооруженные Силы.

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Вспомните формулу Штайнмайера. Попытки пересмотреть закон о языке. Конституционный суд, который хочет подорвать и безвизовый режим, и Соглашение об ассоциации с ЕС. Идет довольно продуманная российская тактика по возвращению Украины в лоно интересов Российской Федерации. Но делается это руками украинской власти", – добавил Яценюк.

"Они пытаются просто переписать историю. Они выждали, в том числе изменение украинской власти, и пытаются переписать историю. Вместо того, чтобы обвинять Януковича, они хотят обвинять тех, которые демократическим способом защитили Украину", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк напомнил, что вчера публично обратился к президенту Зеленскому по поводу спланированной кампании против Украины: "Результатом этой кампании существуют то, что россияне хотят инспирировать гражданское противостояние в Украине".

"Непосредственно перед Майданом начать такие действия – это самая формула, чтобы Украина начала восставать, и первый, кто будет в этом виноват, – это Владимир Зеленский. Он должен четко осознать свою персональную ответственность за все, что происходит в Украине.

Начиная с кадровых назначений и заканчивая идеологией как Минского процесса, так и борьбой за безвизовый режим, так и борьбой за целостность и незыблемость антикоррупционных органов", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

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Напомним, Офис президента Украины отреагировал на обыск в Музее Революции Достоинства, заявив, что эмоций и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новые.

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