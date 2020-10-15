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Россия грозит ЕС санкциями из-за "повара Путина" и дела Навального

15 октября, 18:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Шаги Евросоюза не останутся без должной реакции РФ, заявила Мария Захарова

Москва отреагировала угрозами в адрес Евросоюза, который ввел санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального и деятельности в Ливии ЧВК Вагнера, связываемой с бизнесменом Евгением Пригожиным, заявив, что эти шаги не останутся без должной реакции РФ.

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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, разъяснения Евросоюза, приведенные в качестве обоснования этих решений, якобы не выдерживают никакой критики и вообще находятся на грани абсурда. "О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речи не идет", – уверяет она.

Захарова назвала недопустимыми попытки Евросоюза использовать авторитет ООН для прикрытия своих политических целей и призвала Евросоюз "вернуться в международно-правовое русло, перестать делить государства на достойные и недостойные статуса геополитического партнера и сделать выбор в пользу стабильного и поступательного взаимодействия, а не обострения конфронтации и реализации своих конъюнктурных целей".

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ЕС ввел санкции против "повара Путина", т.е Евгения Пригожина.

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Также напомним, что ЕС отомстил России за отравление Навального и ввел новые санкции.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Ливия отравление санкции санкции против России Алексей Навальный ЧВК Вагнера повар Путина
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