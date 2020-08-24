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Россия еще в 1991 году "положила глаз" на Украину: Кравчук рассказал о разговоре с Ельциным

24 августа, 12:39

Кристина Зеленюк , Сергей Мартынец

Сначала Кравчук не видел оснований со стороны России в будущем проявлять агрессию в отношении Украины

Россия сразу после распада СССР дала понять, что намерена держать Украину в орбите своего влияния, что подтверждал документ "Об основах внешней политики РФ". Первый президент Леонид Кравчук в интервью сайту "Сегодня" признался, что не смог предвидеть будущую агрессию, хотя намеки на это были еще в начале 90-х годов.

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Он отметил, что не видел оснований со стороны России в будущем проявлять агрессию в отношении Украины.

"Мне даже задавали вопрос журналисты из разных стран, в том числе и из России: не боитесь ли вы, что Россия может начать против Украины агрессию исходя из того, что происходят такие глобальные изменения, и что Россия теряет, если Украина становится независимой, выход на западную территорию, на западные границы...Я сказал, что не вижу оснований для этого. Ведь в Беловежском соглашении черным по белому написано, что страны будут уважать территориальную целостность, суверенитет, независимость государств, границы неприкосновенны. И это подписал президент России. Таким образом мы зафиксировали это в международном документе, что такого произойти не может. И я в это верил", – сказал Кравчук.

Первый президент вспомнил, что когда уже страны отдельно друг от друга начали свое развитие, российский президент Борис Ельцин уже в начале 90-х давал понять, что Россия не собирается отпускать Украины далеко в Европу.

"Он меня спрашивает: "Леонид Макарович, вы действительно верите, что Украина пойдет в Европу, европейским курсом и отойдет от России?". Я ответил, что это уже произошло, ведь мы с вами подписали соответствующий документ, где сказали, что каждое государство и каждый народ определяет сам, куда ему идти и с кем идти, какую политику проводить. Это суверенное право каждого народа. Он говорит: "Знаете, это в документе, но у нас, как говорится, история была непростая, мы такой путь прошли, Украина всегда была в составе сначала империи, а затем СССР". Я говорю: "Это было тогда, а сегодня – другое". Уже тогда я почувствовал, что там намерения другие. А когда Борис Николаевич мне показал в документах, где было написано (а этот документ назывался "Основы внешней политики РФ"): "Украина была, есть и будет в составе системы стратегических интересов России". Я понял, что это уже не просто какая-то мысль одного человека. Это стратегия, это политика России, которая все время реализовывалась, а затем завершилась прямой агрессией и войной против Украины. Конечно, я этого не предвидел", – рассказал первый президент Украины.

Напомним, сегодня Украина празднует 29-ю годовщину своей независимости. Утром началась официальная часть мероприятий, в которых приняли участие президент Владимир Зеленский с первой леди, политики, чиновники, артисты, государственные деятели. Смотрите фото и видео, как Украина празднует День Независимости.

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Россия Ельцин леонид кравчук

Источник: Сегодня

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