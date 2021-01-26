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"Россия для нас – страна-агрессор": Данилов ответил Патрушеву из-за украинского языка

26 января, 14:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Патрушеву вежливо напомнили, что в Украине только один государственный язык

В России никак не успокоятся после того, как сфера услуг в Украине с 16 января перешла на украинский язык. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил на обвинения со стороны секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в русофобии.

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Об этом он написал в Facebook.

Он напомнил своему российскому коллеге, что украинский язык – единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины.

"В советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся. После оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для нас – страна-агрессор", – написал Данилов.

Отметим, секретарь российского Совбеза Патрушев заявил, что Украина, приняв закон о государственном языке, якобы продолжает русофобию. Он уверяет, что власти Украины языковым законом "провоцируют дополнительное напряжение в обществе и способствуют развитию сепаратизма".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Госдуме РФ разнервничались из-за закона об украинском языке. Российские депутаты очередной раз где-то увидели гонение русского языка в Украине.

Тем временем языковой омбудсмен Тарас Креминь нам в интервью объяснил, что общаться можно хоть на русском, хоть на румынском. Он озвучил главное условие.

Также мы провели видеоэксперимент, на каком языке разговаривают продавцы и полиция. Смотрите видео:

Видео: Сегодня

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Россия украинский язык Алексей Данилов Николай Патрушев

Источник: Сегодня

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