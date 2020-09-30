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России показали, что за украинской армией стоит мощь НАТО – СНБО

30 сентября, 17:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украина получила огромную поддержку как на военном, так и на политическом уровне

Страны НАТО на учениях "Объединенные усилия-2020" дали четкий сигнал России, что за украинской армией стоит военная мощь Альянса.

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Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, передают "Факты".

По его словам, на самих учениях были отработаны совместные действия Сил специальных операций США и Украины (совместные полеты и десантирование личного состава). Также работали штабы, где непосредственно планировали операции и решали вопросы взаимодействия и совместимости.

Представители НАТО говорят, что, с их точки зрения, сделан большой практический шаг для дальнейшего взаимодействия, сообщил Кривонос.

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Украина, по его словам, получила огромную поддержку как на военном, так и на политическом уровне: "сигнал о том, что не останемся один на один с врагом".

Напомним, в стратегических командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020" приняли участие около 12 тыс. человек и 700 единиц вооружения и военной техники. Учения проходили с 22 по 25 сентября.

Смотрите видео, как американские конвертопланы прибыли в Винницу:

Видео: facebook.com/kpszsu/

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НАТО учения Украина Сергей Кривонос
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