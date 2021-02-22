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РФ пытается дискредитировать Крымскую платформу – Кулеба

22 февраля, 17:06

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В РФ поставлены две задачи, считает министр

РФ пытается дискредитировать Крымскую платформу и сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе. Поставлены две задачи. Первая – дискредитировать Крымскую платформу на старте как такую. И второе – сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите, который состоится в августе", – сказал Кулеба.

Как ранее говорил министр, Крымская платформа будет объединением государств, международных организаций, а также негосударственных игроков, которые должны объединить свои усилия вокруг цели: деоккупация Крыма.

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Крымская платформа стартует на саммите в Киеве в 2021 году. На нем соберутся лидеры государств, а также представители различных международных организаций.

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Также ранее Кулеба заявил, что от географии невозможно убежать, поэтому мы должны научиться сосуществовать с такой Россией, которую мы знаем.

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Россия Крым деоккупация Дмитрий Кулеба
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