РФ пытается дискредитировать Крымскую платформу – Кулеба

В РФ поставлены две задачи, считает министр

РФ пытается дискредитировать Крымскую платформу и сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите.

Реклама

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе. Поставлены две задачи. Первая – дискредитировать Крымскую платформу на старте как такую. И второе – сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите, который состоится в августе", – сказал Кулеба.

Как ранее говорил министр, Крымская платформа будет объединением государств, международных организаций, а также негосударственных игроков, которые должны объединить свои усилия вокруг цели: деоккупация Крыма.

В тренде США поддержали санкции против Медведчука и Марченко

Крымская платформа стартует на саммите в Киеве в 2021 году. На нем соберутся лидеры государств, а также представители различных международных организаций.

Реклама

Также ранее Кулеба заявил, что от географии невозможно убежать, поэтому мы должны научиться сосуществовать с такой Россией, которую мы знаем.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама