Українська
$ 28,06
33,7
  1. Новости политики

Резников: Войны с Россией не будет – у нас сейчас огороды по графику

22 апреля, 14:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас общество обеспокоено действиями России вблизи наших границ, однако министр успокоил украинцев

Несмотря на огромное скопление войск вблизи украинских границ, масштабной войны с Россией у нас не будет. Такую уверенность выразил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Реклама

Во время визита в Николаев он сказал на брифинге, что сейчас общество обеспокоено действиями России вблизи наших границ, однако успокоил украинцев.

"Войны не будет, ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас огороды по графику. Нужно заниматься мирной жизнью каждому, кто живет в Украине, и имею надежду, что такие же настроения и у россиян", – сказал Резников.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Евросоюзе заявили, что РФ стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия разместила около 150 тысяч солдат. А в Офисе президента озвучивали причину, зачем Путин подтянул войска к Украине.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия война Алексей Резников

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча с Путиным на Донбассе: Зеленскому впервые ответили в России
Встреча с Путиным на Донбассе: Зеленскому впервые ответили в РоссииВласть
На войну смогут отправить и без мобилизации: Зеленский подписал закон
На войну смогут отправить и без мобилизации: Зеленский подписал законВласть
Миротворцев ООН не будет: в МИД РФ назвали единственный вариант по Донбассу
Миротворцев ООН не будет: в МИД РФ назвали единственный вариант по ДонбассуВласть
Россия хочет начать новую войну с Украиной: в США назвали причину
Россия хочет начать новую войну с Украиной: в США назвали причинуВласть
Путин назвал Януковича
Путин назвал Януковича "президентом Украины" и сравнил с Мадуро: видеоВласть
Если Путин захочет встретиться в
Если Путин захочет встретиться в "ДНР" – что там ждет ЗеленскогоВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять