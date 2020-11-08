Резников считает, что вернуть Крым легче, чем Донбасс

Возвращение под контроль Украины аннексированного Крыма может оказаться более "легким вариантом", чем возвращение оккупированной части Донбасса.

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Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио Свобода".

"Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украине полноценно как оккупированной сегодня территории более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", – считает Резников.

В то же время, сложности могут возникнуть из-за замещения населения в Крыму после аннексии. По словам министра – это "задача, которую надо решать".

"Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть также гибридные ходы", – отметил министр.

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Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что оккупировавшая Крым Россия ведет целенаправленную политику по изменению демографической структуры полуострова, вытесняя украинское население и заменяя его россиянами. По данным министерства, в Крым за время оккупации уже переселили полмиллиона россиян.

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