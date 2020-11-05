Резников рассказал, кто возьмет под охрану ОРДЛО после ухода России

Сегодня был представлен План действий по Донбассу, который предполагает, среди прочего, и освобождение украинской территории от захватчиков и боевиков. После демилитаризации на территории ОРДЛО планируется либо совместное патрулирование, либо полицейская миссия ОБСЕ. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "РБК-Украина".
Сейчас украинская сторона предлагает расширить мандат ОБСЕ, в том числе это даст возможность проводить совместное патрулирование вновь созданными подразделениями охраны общественного порядка с участием граждан Украины.
"Мы пока обсуждаем, что нужно будет создавать специальные подразделения охраны общественного порядка: это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно, как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях (с обеих сторон – со свободной Украины и ОРДЛО). Это будет корректно. Должно быть доверие у людей, это будет возможно, когда не будет страха. Понизить градус страха можно, если мы говорим, что охраной общественного порядка занимаются люди, которые не участвовали в боевых действиях ни в каком виде. Тогда это будет вызывать больше доверия у всех, в том числе у международных партнеров. Такой опыт проходила и Хорватия. Они набирали полицейских, которые не участвовали в войне", – рассказал Резников.
При этом сам вице-премьер считает, что в первую очередь в ОРДЛО должна работать полицейская миссия ОБСЕ с привлечением Национальной полиции, подразделения которой будут формироваться по особому критерию.
"Полицейская миссия на Донетчине и Луганщине – это новый вызов для ОБСЕ. В нашей концепции полицейская миссия должна обеспечивать охрану общественного порядка, быть вооружена легким стрелковым оружием и спецсредствами", – добавил чиновник.
Как сообщали новости "Сегодня", согласно этому плану, предполагается провести местные выборы на Донбассе до 31 марта следующего года, но при условии, что этот документ будет выполнен. При этом у Путина уже отреагировали на идею Киева провести выборы на Донбассе.
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