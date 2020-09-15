Резников раскрыл реальный смысл условия России по выборам на Донбассе

Верховная Рада может рассмотреть вопрос внесения изменения в постановление о выборах 18 сентября. А пока вице-премьер-министр – министр по реинтеграции оккупированных территорий, участник переговоров в "нормандском формате" Алексей Резников объяснил, что Россия не требует проведения выборов в ОРДЛО, а хочет добиться от Киева исправить решение парламента, которое противоречит Минским соглашениям. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

Реклама

Он назвал мифом, что Россия требует от Украины пересмотра постановления парламента о местных выборах. Также он объяснил, что Москва не требует от Киева проведения выборов в ОРДЛО 25 октября (что запрещено решением ВР).

"Это миф, чушь – такого требования не существует. Они как раз не готовы проводить выборы 25 октября в ОРДЛО. Они прекрасно понимают, что для того, чтобы провести выборы в ОРДЛО, нужно выполнить условия по безопасности, которые прописаны в Минских соглашениях, а в первую очередь вывести иностранные войска (России) и разоружить боевиков, провести полную демилитаризацию и обеспечить проведение выборов согласно нормам ОБСЕ, БДИПЧ и законам Украины", – сказал Резников и напомнил о требовании "Минска", что выборы в ОРДЛО должны проходить по отдельному закону, который должен принять парламент.

Говоря о самом постановлении Рады о назначении местных выборов, он указал, что в пункте 2 депутаты утвердили, где выборы не могут проводиться (на оккупированных территориях), но в пункте 4 они добавили один важный момент.

"Они перечислили эти условия по безопасности, которые есть в Минских соглашениях, но добавили один важный момент: они сказали, что сначала Украина должна получить контроль над границей, а уже потом проведение выборов. Но, в пункте 9 Комплекса мер Минских соглашений, к сожалению, сказано другое: сначала проходят местные выборы в ОРДЛО, а на следующий день после выборов начинается процесс контроля украинским правительством над украинско-российской границей. Вот эта норма пункта 9 и вызвала вопросы и во время заседания ТКГ, и политических советников ("нормандского формата"). Официальный орган Украины впервые принятием соответствующего акта (о выборах) поставил под сомнение часть Минских соглашений. Они (Россия. – Ред.) задали простой вопрос: "вы отказываетесь от Минских соглашений? Нам есть смысл продолжать с вами переговоры по Минским соглашениям? Определитесь с вашей позицией". Этот вопрос нам продублировали и партнеры по "нормандскому формату", – объяснил вице-премьер.

Резников отметил, что украинская сторона дала понять, что пункт 4 постановления Рады не мешает проведению выборов в Украине, а выборы в ОРДЛО будут проводится по отдельному закону и согласно общепризнанным нормам.



"Депутаты зарегистрировали от 28 июля проект постановления, которым поставили самостоятельно под сомнение пункт 4. Мы сказали политическим советникам ("нормандского формата") о том, что ставится вопрос перед парламентом о возможности внесения изменений в пункт 4 этого постановления. Но дальше мы подчеркнули, что это исключительно компетенция Верховной Рады. Ни влиять, ни давить, ни агитировать мы не можем и не имеем права. Единственное, что мы ждем, что парламент публично рассмотрит постановление и примет свое решение", – резюмировал чиновник.

11 сентября состоялась встреча в Берлине на уровне политических советников глав государств "нормандского формата", однако она не дала особых результатов, кроме договоренности о продолжении перемирия на фронте. В то же время представитель РФ Дмитрий Козак выразил уверенность, что Рада пересмотрит постановление о выборах. Как сообщали новости "Сегодня", изменения в постановление Рады о выборах внес "слуга народа" Александр Качура. Он рассказал, как он предлагает изменить пункты документа, при этом отметил, что об изменении даты выборов и их отмене речь вообще не идет.

Реклама

Смотрите также интервью главы ОПУ Андрея Ермака телеканалу "Украина 24" об итогах "нормандской встречи":

Глава Офиса президента Андрей Ермак

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама