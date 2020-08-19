Режиму Лукашенко пришел конец: в Германии дали совет президенту Беларуси

Накануне в Германии озвучивали требования к президенту Беларуси, а теперь и председатель Бундестага Вольфганг Шойбле считает, что режим Александра Лукашенко подходит к концу и посоветовал белорусскому лидеру прекратить насилие.

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Об этом он сказал в интервью DW.

"Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия. Очевидно, что режиму в Беларуси пришел конец", – сказал он.

При этом Шойбле считает, что важно урегулировать сложившуюся ситуацию ненасильственными методами.

"Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций – в том числе тех, которые он попытался организовать – говорят сами за себя", – добавил Шойбле.

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В свою очередь Европа должна использовать все свои возможности, чтобы в Беларуси вернулись к соблюдению прав человека, демократии и отказались от насилия, отметил председатель немецкого парламента.

"Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократию, то это направлено не против кого-либо, тем более не против России", – подчеркнул Шойбле.

Напомним, 18 августа Меркель и Макрон срочно созвонились с Путиным из-за ситуации в Беларуси. Канцлер Германии и президент Франции призвали прекратить насилие, а российский лидер попросил европейцев не вмешиваться в белорусские "разборки".

Тем временем Евросоюз составляет черный список окружения Лукашенко. Отмечается, что санкции будут приняты "в рамках существующего санкционного режима в отношении Белоруссии, который действует до 28 февраля 2021 года".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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