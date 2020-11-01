Режим Лукашенко обречен – Яценюк о применении оружия на протестах в Беларуси

Лидер «Народного фронта» сравнивает события в Беларуси с Украиной

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк сравнивает сегодняшние протесты в Беларуси с событиями Революции достоинства в Украине.

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"Так было в Украине, когда "Беркут" начал стрелять по приказу Януковича и в соответствии с планом Путина", – написал Яценюк в Facebook.

Политик призвал белорусов не сдаваться и не бояться.

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"На повторные выборы Лукашенко не пошел. Причина – страх. Выстрелы в Минске сегодня. Причина – страх. Режим Лукашенко обречен", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Напомним, в Минске днем начались задержания рядом со ст. м. "Московская" во время Марша против террора "Дзяды" ("Предки"). А бойцы ОМОНа уже сделали предупредительные выстрелы при приближении протестующих.

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