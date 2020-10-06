Революция в Кыргызстане: почему мальчик для битья или "секретарь компартии" должен уйти

В стране должно быть единоначалие исполнительной власти, говорит эксперт

Победа революции в Кыргызстане не решает проблему несовершенства политического устройства в этом среднеазиатском государстве, где президент ни за что не отвечает, а все шишки валятся на премьера.

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Об этом киргизский политолог Токтогул Какчекеев рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, перевыборами и отставкой действующего главы государства изменения не ограничатся, ведь оппозиция намерена снова изменить конституцию – чтобы сделать политическую ситуацию в стране более стабильной и управляемой.

По его словам, наиболее вероятны следующие изменения: переход от партийной системы выборов к мажоритарной или смешанной (такие системы уже апробировались в Кыргызстане в недавнем прошлом) и ликвидация должности президента или премьера.

"Подавляющее большинство людей "наелось" пропорциональной системой, которая была введена в 2010 году. Места в партийных списках продаются – место стоит 300-380 тысяч долларов. В парламент идут за неприкосновенностью и защитой собственности. На этих выборах в депутаты пошли 222 бывших преступника, которые были осуждены, и 55 находящихся под следствием. А человек, у которого нет денег, не может реализовать свое право быть избранным", – отмечает Какчекеев.

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Говоря о ликвидации должности главы государства или правительства политолог заметил.

"Этот вопрос неоднократно обсуждался на политическом и научном уровне. Нам не нравится двойственность власти. Во-первых, президент (сейчас это – Сооронбай Жээнбеков. – Ред.) у нас перебрал полномочия секретаря компартии: ни за что не отвечает, только дает указания. А мальчиком для биться остается премьер (ушедший в оставку Кубатбек Боронов. – Ред.). Во-вторых, действительно эти сложности и трения: север-юг, восток-запад... Потому решили: или оставляем фигуру президента, но убираем премьера, как в США. Или же как в Израиле – ликвидируем пост президента, но оставляем должность премьера. Должно быть единоначалие исполнительной власти", – говорит Токтогул Какчекеев.

Напомним, в Кыргызстане произошла молниеносная смена власти: премьер и спикер были сняты и назначены новые.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Революция или война кланов? Что на самом деле произошло в Кыргызстане".

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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