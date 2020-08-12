Революции не будет: эксперт объяснил, почему Беларусь не повторит судьбу Украины

Массовые протесты в Беларуси не увенчаются успехом и революции, как в Украине, не получится. Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии сайту "Сегодня" выразил мнение, что белорусы к этому не готовы. Об этом идет речь в нашей статье "Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси".

"Массовой революции в Беларуси я не вижу. Действительно, есть активная часть общества, которая выходит на улицу, даже "коктейли Молотова" были. Но нет массовости. Чтобы подавить немассовый протест, силовиков у Лукашенко хватит. Если бы вышел миллион – шансов у Лукашенко не было бы. Сегодняшний протест в Беларуси шансов на успех не имеет", – сказал он.

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Самусь напомнил, что кандидат в президенты Светлана Тихановская выехала в Литву, и начинается забастовка на предприятиях. По его мнению, вспышки протестов будут продолжаться, но они перейдут в другую плоскость, и для президента Александра Лукашенко не будет большой угрозы. Он видит сценарий следующим: ЕС будет выдавать глубокую обеспокоенность, лидеры оппозиции выехали в ЕС, а Лукашенко переломит всех через колено и останется.

"Украину и Беларусь, а тем более Революцию Достоинства и те протесты, которые происходят в Минске, я бы вообще не сравнивал. Демократическое и гражданское общество, политическая культура, школа организованных и неорганизованных протестов в Украине формировались 30 лет. Можно сказать, что мы молодая политическая нация, в отличие от Беларуси, где, к сожалению, нет национальной идеи. Да, действительно, протесты, которые там сейчас происходят, имеют одну идею – всем надоел Лукашенко, особенно молодежи, которая не понимает, почему они должны тратить свои годы и жизни, чтобы терпеть неадекватную ситуации в стране. С другой стороны, возможно, я скажу циничную вещь, но белорусы сами создали эту систему. Говорить, что это Лукашенко виноват, а все остальные белорусы являются жертвами, неправильно. Белорусы терпели Лукашенко 26 лет. Настоящих выборов в Беларуси не было. Но каждый раз белорусы убеждали себя, что у них есть чистые улицы, хороший асфальт, порядок, а не то что в Украине, постоянный бардак", – объяснил эксперт.

Отметим, что только за первые три ночи после выборов были задержаны более шести тысяч человек в разных городах Беларуси. Прошлой ночью силовики тоже разошлись не на шутку: они оттесняли демонстрантов из центра к окраинам города, стреляли в простых прохожих, задерживали даже тех, кто передвигается поодиночке. Дошло даже до того, что милиция применила огнестрельное оружие против протестующих.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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