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Ретроспектива. 6 лет назад Джо Байден провел памятную встречу в Раде (фото)

8 ноября, 02:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Тогда вице-президент США посетил Украину через два месяца после Революции достоинства

Демократ Джо Байден, который по последним подсчетам, становится новым президентом Соединенных Штатов, в 2014 году, спустя два месяца после Революции Достоинства, посетил Украину и встретился в Верховной Раде с депутатами и высшими лицами страны.

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Мы нашли старое фото, где в тот момент вице-президент США сидит во главе стола в зале ВР. На фото видим также тогда еще народных депутатов Виталия Кличко и Петра Порошенко.

В апреле 2014 года в ходе двухдневного визита в Украину вице-президент США Джо Байден встретился также с и. о. президента Александром Турчиновым и премьер-министром Арсением Яценюком.

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На встречах говорили преимущественно о том, что США, где тогда президентом был Барак Обама, приветствуют и поддерживают изменения в Украине и готовы помогать ей на этом пути.

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Напомним, победителем на президентских выборах в США ряд СМИ объявили демократа Джо Байдена, после того как он одержал победу в штате Пенсильвания и набрал на тот момент 273 голоса из 270 необходимых.

В то же время Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах президента США его соперника, заявил, что "выборы еще не окончены", он намерен оспаривать их результаты в суде.

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фото Верховная Рада Украина Джо Байден
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