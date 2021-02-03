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Решение является законным: у Зеленского рассказали о блокировке телеканалов

3 февраля, 15:39

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Судьбу каналов будет решать суд

Решение СНБО о санкциях по поводу нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ( "112", ZiK и NewsOne), и которое поддержал президент Украины Владимир Зеленский, является законным.

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Об этом новостям "Сегодня" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.

"Констатирую, что президент ввел своим указом решение СНБО о применении специальных ограничительных мер, то есть санкций. В основу были положены тщательно отобранные СБУ доказательства существования угрозы национальной безопасности и обороне Украины", – заявил Смирнов.

По его словам, в будущем оценку всем этим материалам будет давать суд в общем, открытом процессе.

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"Однако на сегодняшний день государство и президент обязаны действовать всеми доступными способами нейтрализации подобных угроз", – отметил он.

Видео: Андрей Смирнов
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Ранее мы писали, что в Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака и заблокировать вещание телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

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СНБО блокирование каналы Офис президента
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