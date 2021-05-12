Решение суда по Медведчуку должно стать актом справедливости – Яценюк

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Народный депутат Виктор Медведчук, которому объявлено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов, получает по заслугам. Это нужно было сделать раньше.

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Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает пресс-служба партии.

"Сегодня трудно объяснить, что семь лет войны в Украине – не в подполье, а открыто, пользуясь чрезвычайными льготами, – действовало оицо, которое имело прямые контакты с Путиным, с его окружением и оккупантами в ОРДЛО", - написал лидер "Народного фронта" в Facebook.

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"Как последовательный противник Путина и его прихвостней вроде Медведчука, напомню. Возглавляемое мною правительство, является автором закона о санкциях, который закрыл воздушное сообщение с Россией. Но вопреки решению правительства Медведчук получил право свободно летать к своему куму Путину за инструкциями. Кум Путина не получил бы доступ к обогащению через торговлю топливом через нефтепровод. Но заседание моего правительства целенаправленно было сорвано", - отметил Арсений Яценюк.

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Лидер "Народного фронта" также подчеркнул, что его публичные призывы убрать Медведчука от деятельности, которая обеспечивала неукраинские интересы, – известны.

"Поэтому сегодня, несмотря на несогласие со многими действиями нынешней власти, полностью поддерживаю объявления подозрения Медведчуку, которое должно закончиться законным справедливым решением суда в интересах украинского народа", - подчеркнул он.

"Это должно стать актом справедливости по отношению не только к праву, но и к памяти тех, кто положил свои жизни в войне против российского агрессора", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Более подробно о деле нардепа читайте в материале Подозрение по трем эпизодам и где искать нардепов. Главное о деле Медведчука – Козака.