Українська
$ 27,67
33,67
  1. Новости политики

Решение суда по Медведчуку должно стать актом справедливости – Яценюк

12 мая, 12:37

Денис Беспалов Денис Беспалов

Экс-премьер поддерживает действия властей и считает, что нардеп должен понести заслуженное наказание

Коллаж

Коллаж

Народный депутат Виктор Медведчук, которому объявлено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов, получает по заслугам. Это нужно было сделать раньше.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает пресс-служба партии.

"Сегодня трудно объяснить, что семь лет войны в Украине – не в подполье, а открыто, пользуясь чрезвычайными льготами, – действовало оицо, которое имело прямые контакты с Путиным, с его окружением и оккупантами в ОРДЛО", - написал лидер "Народного фронта" в Facebook.

Читайте также: Живет как король. Все о резиденциях, особняках и яхтах Медведчука

"Как последовательный противник Путина и его прихвостней вроде Медведчука, напомню. Возглавляемое мною правительство, является автором закона о санкциях, который закрыл воздушное сообщение с Россией. Но вопреки решению правительства Медведчук получил право свободно летать к своему куму Путину за инструкциями. Кум Путина не получил бы доступ к обогащению через торговлю топливом через нефтепровод. Но заседание моего правительства целенаправленно было сорвано", - отметил Арсений Яценюк.

В тренде
Решал с Путиным крымские дела и хотел платить налоги в РФ. Баканов о подозрении Медведчуку
Реклама

Лидер "Народного фронта" также подчеркнул, что его публичные призывы убрать Медведчука от деятельности, которая обеспечивала неукраинские интересы, – известны.

"Поэтому сегодня, несмотря на несогласие со многими действиями нынешней власти, полностью поддерживаю объявления подозрения Медведчуку, которое должно закончиться законным справедливым решением суда в интересах украинского народа", - подчеркнул он.

"Это должно стать актом справедливости по отношению не только к праву, но и к памяти тех, кто положил свои жизни в войне против российского агрессора", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Более подробно о деле нардепа читайте в материале Подозрение по трем эпизодам и где искать нардепов. Главное о деле Медведчука – Козака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть
"Политическая расправа". Медведчук "нашелся" и отреагировал на обыскиВласть
У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности (обновлено)
У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности (обновлено)Власть
Живет как король. Все о резиденциях, особняках и яхтах Медведчука
Живет как король. Все о резиденциях, особняках и яхтах МедведчукаВласть
Почему Коболева выгнали из
Почему Коболева выгнали из "Нафтогаза" – Шмыгаль назвал три причиныЭкономика
Уволенный из
Уволенный из "Укроборонпрома" Найем отчитался о зарплате в 3 миллиона гривенЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять