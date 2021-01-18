Решение о сокращении нардепов до 300 надо принимать одновременно с конституционной реформой – Арсений Яценюк

Премьер-министр – глава правительства, а не старший куда пошлют, напомнил экс-премьер

Решение о сокращении нардепов до 300 необходимо принимать с проведением широкой конституционной реформы, – убежден премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

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В своем Telegram он написал, что согласно реформе, "президент – глава государства, а не премьер-министр, а премьер-министр – глава правительства, а не старший куда пошлют".

Чиновники, отметил Арсений Яценюк, должны быть "политически ответственные, а не кулуарно предназначенные".

"Армия и национальная безопасность – полномочия, экономика, финансы и социалка – полномочия правительства", – написал он.

"Парламент формирует и назначает правительство, коалиция ответственна за все действия этого правительства", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

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Кроме того, судебная власть и регуляторы должны быть на самом деле независимы.

"Главное – вся власть государства подотчетна народу", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк напомнил, что подробно обозначил направления конституционной реформы еще два года назад: https://censor.net/ru/blogs/3073929/konstitutsya_davayite_pochnemo_predmetnu_diskusyuє

Как уже сообщалось, на прошлой неделе правовой комитет Верховной Рады поддержал законопроект о сокращении количества депутатов в парламенте. Документ также обязывает нардепов владеть государственным языком, а также отменяет мажоритарную составляющую избирательной системы на парламентских выборах.

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