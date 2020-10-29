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Решение КСУ – угроза нацбезопасности. У Зеленского есть идея

29 октября, 19:17

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент требует восстановить добропорядочность конституционного судопроизводства

Решение Конституционного Суда Украины ограничить полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции и отменить наказание за незаконное обогащение несет прямую угрозу нацбезопасности страны.

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К такому выводу, как сообщает "Интерфакс", пришли участники срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое сегодня созвал президент Владимир Зеленский.

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"Президент Украины предложил безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", – заявила по завершению заседания пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

После встречи СНБО в Офисе президента состоится заседание Кабинета министров Украины.

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О всех решениях, которые были приняты на заседании СНБО, сообщат позже.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Президент Владимир Зеленский потребовал от судей объяснений, на каких основаниях КСУ принял это скандальное решение.

Однако политический эксперт, основатель центра "Эйдос" Виктор Таран рассказал сайту "Сегодня", почему в итоге КСУ может оказаться прав.

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СНБО КСУ Владимир Зеленский борьба с коррупцией Юлия Мендель
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