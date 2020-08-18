Региональным протестом по карантину: почему бунтуют мэры

В Киеве привыкли, что органы местного самоуправления – их подчиненные, но это не так, говорит Александр Качура

Скоро в Украине стартует осенний политсезон. Одним из наиболее важных документов, который рассмотрит Верховная Рада, станет закон о децентрализации. Он расставит все точки над "і" в распределении полномочий и ответственности центральной власти и органов местного самоуправления. Последние события демонстрируют, что диалог Киева и регионов будет нелегким: центр пытается нащупать ту грань, которая в полной мере соблюдала бы баланс интересов государства и регионов. А местные власти серьезно "показывают зубы" столице. Почему на фоне антикоронавирусных мер бунтуют мэры – разбирался сайт "Сегодня".

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Судя по всему, причин для несогласия местных властей с отдельными решениями центральной власти много.

"Местные органы самоуправления, местные советы нередко принимают решения и заявления, выходящие далеко за рамки их полномочий. Это безотносительно данных случаев с карантином – такое было и раньше, – констатировал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура. – Чтобы быть объективным, отмечу, что здесь есть вина и центральной власти. У нас просто они привыкли, что органы местного самоуправления – их подчиненные. Это не так. Это другой институт. Они существуют отдельно, и с ними нужно вести постоянный диалог. В то же время они обязаны следовать законам и Конституции".

Юрист, национальный представитель Службы старших экспертов (SES) в Украине Юрий Трачук называет ряд возможных причин. Начиная с того, что к этому местные власти подталкивает общественное мнение.

"Поскольку народу не показывают качественные критерии, а только количественные (в разрезе числа случаев), а смертность относительно невелика, то очевидно, что карантинные мероприятия вызывают удивление, отрицание, сопротивление. Последнее активизируется на фоне отсутствия финансовой поддержки со стороны госорганов – люди уже давно потратили все. Возникает вопрос: а какая же реальная ответственность за невыполнение правительственных "рекомендаций"? Коллективной ответственности местных депутатов у нас нет. Бунт на корабле? Да. Но реального влияния центра на это нет. И это, на самом деле, начало формирования системы неповиновения", – отмечает юрист.

Наконец, политолог Владимир Фесенко полагает, что среди причин демаршей в том числе и приближающиеся местные выборы. А также не совсем внятная реакция властей на первый – еще апрельский – демарш мэра Черкасс по поводу карантина.

"Отсутствие санкций за нарушение закона порождает нарушение другими субъектами. Особенно сейчас, перед выборами, мэрам невыгодно принимать непопулярные решения. Это тоже эпидемия – эпидемия нарушения закона. Потому с ней надо бороться", – говорит политолог.

Ранее писалось, что премьер Денис Шмыгаль объяснил "бунт" некоторых мэров из-за "красных" зон карантина.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Бунтом по карантину: почему мэры городов саботируют решение власти".

Тем временем карантинные зоны пересмотрены. Подробности смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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