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Референдум по Донбассу и Крыму? Разумков отреагировал на слова Кравчука

1 февраля, 14:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кравчук считает, что нужно всей страной подтвердить независимость и целостность Украины

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что нецелесообразно выносить на референдум вопрос принадлежности оккупированных частей Крыма и Донбасса к Украине, поскольку это и так факт. Об этом он сказал на брифинге.

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Накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что можно было бы вынести на референдум вопрос Крыма и Донбасса. Главным вопросом референдума должно быть то, что "Украина является цельной, независимой, с возвращением ее территорий".

Однако в парламенте не в восторге от этой идеи.

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"При всем уважении к Леониду Макаровичу, я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей – это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся. Мы все знаем, сколько стоит референдум, и для того, чтобы подтвердить это (целостность Украины), я не думаю, что нам нужно тратить деньги … При всем уважении, позволю себе не согласиться", – сказал Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла закон о референдуме. Депутаты отвели для украинцев только четыре направления, в которых они могут решать судьбу вопроса, а также определили, как вообще инициировать всеукраинское голосование.

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Крым Донбасс референдум леонид кравчук Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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