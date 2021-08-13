Расизм не пройдет: нардепы потребовали найти тех, кто провоцировал Жана Беленюка

Депутаты "Слуги народа" поддержали Олимпийского чемпиона Жана Беленюка, иногда не стесняясь в выражениях

Коллеги поддержали Жана Беленюка и призвали отыскать провокаторов / Коллаж "Сегодня"

Конфликт на почве расовой ненависти в центре Киева, в который попал сегодня народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк, вызвал возмущение у однопартийцев политика.

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Максим Бужанский на своей странице в Телеграм написал, чтобы олимпийский чемпион, народный депутат или просто гражданин чувствовал себя на улицах родного города в безопасности, нужно защищать граждан.

"Нужно защищать граждан. Каждого... Продавца, девушку, в которую какая-то мразь швырнула мелочью за сказанное не на том языке слово. Того старика, который вышел праздновать День Победы в Великой Отечественной Войне, ветераном которой он был, а ему в лицо зигуют подонки. Вон тех самых избирателей оппозиции, пусть она триста раз других взглядов, и саму оппозицию тоже, потому что без нее – в зеркалах отражаться перестанем. Певца, который поёт на том языке, на котором хочет, и писателя, который пишет на своём родном языке, а не на языке врага. Гражданина, который не боится сказать, что фанаты эсэсовцев, это дно. И, то, где про всё это написано, Конституцию", – написал Бужанский.

Депутат от "Слуг" Николай Тищенко написал в Телеграме, что обратился в правоохранительные органы, чтобы инцидент проверили на наличие иностранного следа.

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"Нападки и провокации в сторону Олимпийского чемпиона и моего друга народного депутата Украины Жана Беленюка так просто не пройдут. Отправил депутатский запрос в СБУ и Национальную полицию, чтоб разобрались в ситуации и проверили, не причастны ли иностранные государства к данному инциденту. Поскольку данная провокация явно нацелена на расшатывание ситуации внутри нашего государства", – написал Тищенко.

Поддержала однопартийца и нардеп Елизавета Богуцкая у себя на странице в Фейсбуке.

"Жан Беленюк, мой дорогой друг! Всё, что не некролог – реклама. Те конченные пидор@сы, которые сегодня оскорбляли тебя в центре Киева, точно не украинцы. Возможно у них есть наш паспорт. Но у них нет ни души, ни мозгов украинцев. Твари, мрази, ублюдки", – написала Богуцкая

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Тему, что такому явлению как расизм не место в современном мире, поддержала депутат Марина Бардина ("Слуга народа").

"Ужасно, что такие случаи продолжают происходить в нашем обществе. Ненависть и жестокость, побои – это все проявление слабости и недальновидности людей, низкий уровень просвещения. Все мы равны в этом мире, независимо от пола, цвета кожи, возраста, языка или сексуальной ориентации. Никто не может подвергаться насилию или языке ненависти", – отметила Бардина на своей странице в Фейсбук.

Слова поддержки выразил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. "Жан Беленюк – настоящий украинец, который борется за свою страну и побеждает для своей страны. Это заслуживает самого высокого уважения. Отбросы, которые оскорбили его или Каролину Ашион, или любого другого по расовому или иному признаку, – не стоят и мизинца этих людей. Это стыд и дикость, которые должны быть осуждены и публично, и юридически. Украина всегда была и будет образцом уважения и толерантности", – написал Яценюк в Фейсбук.

Вокруг инцидента

Сегодня утром народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк написал у себя на странице в Фейсбук, что неизвестные устроили против него расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт.

и пытались спровоцировать на конфликт. Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на расистскую провокацию против однопартийца.

Национальная полиция Украина сообщила на своей странице в Фейсбук, что они устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины.