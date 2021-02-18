"Разумный компромисс": Зеленский поддержал льготную растаможку "евроблях"

Льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией, которое сегодня приняла Верховная Рада, станет инструментом защиты владельцев "евроблях", которые уже ввезли в Украины.

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Как сообщила пресс-служба Офиса президента, так считает глава государства Владимир Зеленский.

"Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой – защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное – позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня Рада приняла за основу законопроекты 4643-р и 4644-д, которые предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года на уровне не выше 1 тысячи евро. Предложение будет действовать 180 дней с момента вступления законов в силу.

Под действие законов попадут транспортные средства с европейской регистрацией, произведенные после 1995 года и соответствующие экостандартам не ниже Евро-2.

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На одного человека может быть растаможено одно авто одной категории. Таким механизмом смогут воспользоваться более 500 тыс. автовладельцев.

Как мы уже сообщали, ранее Зеленский поддержал петицию "евробляхеров" и призвал ускорить работу над законопроектами относительно доступной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

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