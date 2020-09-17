Разумков: Юрченко должен поступить по-мужски – сложить мандат

Подозреваемый во взяточничестве народный депутат Александр Юрченко, который уже вышел из "Слуги народа", должен был бы сложить депутатский мандат.

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Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНИАН.

Он назвал этот коррупционный скандал "позорным случаем", который бросает тень на весь парламент и всех депутатов.

"Мы все видели те записи, и они, мягко говоря, вызывают реакцию в обществе... Мы видим людей, задержанных в рамках этого следствия, и здесь главное, пожалуй, не юридическое наказание, которое, я уверен, должно быть в соответствии с действующим законодательством, но я не знаю, как человеку не стыдно, потому что многие люди, в первую очередь от партии "Слуги народа", пришли на надеждах избирателей, что они будут другими. Я думаю, что человек должен был иметь стержень и сделать то, что должен был сделать, возможно, и написать заявление о сложении депутатских полномочий", – сказал Разумков и добавил, что это было бы правильно и по-мужски.

Как сообщали новости "Сегодня", НАБУ разоблачило целую коррупционную схему преступной группировки с помощью тайного агента, в которой оказался замешал и народный депутат. Юрченко потребовал от подставного "инвестора" взятку в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов комитета. Первую часть взятки депутату передавали через его помощника, которого уже арестовали.

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17 сентября Юрченко сообщили о подозрении. Ему вменяют получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенному повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму. Глава государства жестко "прошелся" по депутату.

Видео: НАБУ

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