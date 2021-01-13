Разумков собирает совещание в Раде с участием Шмыгаля по важному вопросу

Пока люди протестуют против повышения тарифов, власть собирается для решения этой проблемы

В Украине готовятся снизить тарифы на газ. В связи с этим спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков проведет сегодня совещание с лидерами фракций и депутатских групп. Будет там и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

По ее словам, совещание запланировано на 16:00 для обсуждения тарифного кризиса.

"Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса", – сказала депутат.

Напомним, в Украине не утихают протесты по поводу значительного роста цены на природный газ для населения. Недовольны те, кто обогревает газом жилье и при этом не получает субсидию, прежде всего это жители сел и небольших городов. Власти уже заявили, что газ подешевеет, но за счет чего, когда и на сколько на самом деле снизится его стоимость, пока неясно. Сайт "Сегодня" разобрался, изменится ли цена на газ после протестов и заявления президента.

Видео: Сегодня

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