Разумков рассказал, сколько всего депутатов Рады заразились коронавирусом

Разумков призвал народных избранников беречь себя, поскольку от них многое зависит

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже говорил, что, несмотря на большое количество заболевших депутатов, в парламенте локдауна не будет. Сегодня же он рассказал, что всего за время эпидемии COVID-19 в парламенте зафиксировано более 200 случаев коронавируса. Об этом он сказал во время Согласительного совета с лидерами фракций и групп.

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По его словам, еще достаточно много депутатов и сотрудников Рады болеют:

по состоянию на сегодня переболели или болеют в аппарате (ВР) 211 сотрудников;

конкретно депутатов, которые переболели или болеют сегодня, – 128 человек;

по состоянию на сегодня болеют 21 депутат и 55 представителей аппарата.

"Пожалуйста, берегите себя, берегите тех, кто вас окружает, потому что и от вашей работы, и от каждого из нас зависит очень многое", – сказал Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", эта пленарная неделя у депутатов последняя в 2020 году. Завтра, 15 декабря, Верховная Рада рассмотрит несколько важных законопроектов, например, госбюджет на следующий год и завершение конституционного кризиса.

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