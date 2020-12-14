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Разумков рассказал, сколько всего депутатов Рады заразились коронавирусом

14 декабря, 11:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Разумков призвал народных избранников беречь себя, поскольку от них многое зависит

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже говорил, что, несмотря на большое количество заболевших депутатов, в парламенте локдауна не будет. Сегодня же он рассказал, что всего за время эпидемии COVID-19 в парламенте зафиксировано более 200 случаев коронавируса. Об этом он сказал во время Согласительного совета с лидерами фракций и групп.

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По его словам, еще достаточно много депутатов и сотрудников Рады болеют:

  • по состоянию на сегодня переболели или болеют в аппарате (ВР) 211 сотрудников;
  • конкретно депутатов, которые переболели или болеют сегодня, – 128 человек;
  • по состоянию на сегодня болеют 21 депутат и 55 представителей аппарата.

"Пожалуйста, берегите себя, берегите тех, кто вас окружает, потому что и от вашей работы, и от каждого из нас зависит очень многое", – сказал Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", эта пленарная неделя у депутатов последняя в 2020 году. Завтра, 15 декабря, Верховная Рада рассмотрит несколько важных законопроектов, например, госбюджет на следующий год и завершение конституционного кризиса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Верховная Рада депутаты коронавирус Дмитрий Разумков COVID-19

Источник: Сегодня

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