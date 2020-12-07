Українська
$ 28,29
34,39
  1. Новости политики

Разумков подписал закон о наказании за ложь в декларациях и передал Зеленскому

7 декабря, 11:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чиновникам светят штрафы, общественные работы и даже ограничение свободы

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о наказании за недостоверное декларирование и невнесение данных чиновником в декларацию. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Реклама

Так, глава парламента поставил подпись под законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления". Теперь документ передан на подписание президенту Украины.

Законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины – одна статья исключена и добавлены две новых (366-2 и 366-3), которые предполагают для чиновников штрафы, ограничение свободы, общественные работы и запрет занимать должности за недостоверное декларирование. Теперь за ложь в декларации от 1,3 до 9 млн грн будет штраф и общественные работы, а вот если от 9 млн грн – добавляется еще и ограничение свободы. Читайте подробней, что "светит" чиновникам за ложь в декларациях.

В тренде
Минск снова обвинил Киев в расшатывании ситуации в Беларуси

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

декларация закон е-декларирование Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с января
Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с январяПолитика
Коронавирус, итоги недели: что изменил карантин выходного дня и как спасать украинцев
Коронавирус, итоги недели: что изменил карантин выходного дня и как спасать украинцевУкраина
Трамп помешал Джо Байдену встретиться с разведкой Пентагона
Трамп помешал Джо Байдену встретиться с разведкой ПентагонаПолитика
Украина может предложить отключить Россию от международной платежной системы – Кравчук
Украина может предложить отключить Россию от международной платежной системы – КравчукПолитика
Зеленский заявил о месяце без потерь на Донбассе
Зеленский заявил о месяце без потерь на ДонбассеПолитика
В Азербайджане пройдет парад в честь победы в Нагорном Карабахе
В Азербайджане пройдет парад в честь победы в Нагорном КарабахеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять