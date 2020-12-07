Разумков подписал закон о наказании за ложь в декларациях и передал Зеленскому

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о наказании за недостоверное декларирование и невнесение данных чиновником в декларацию. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Так, глава парламента поставил подпись под законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления". Теперь документ передан на подписание президенту Украины.

Законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины – одна статья исключена и добавлены две новых (366-2 и 366-3), которые предполагают для чиновников штрафы, ограничение свободы, общественные работы и запрет занимать должности за недостоверное декларирование. Теперь за ложь в декларации от 1,3 до 9 млн грн будет штраф и общественные работы, а вот если от 9 млн грн – добавляется еще и ограничение свободы. Читайте подробней, что "светит" чиновникам за ложь в декларациях.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

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