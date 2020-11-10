Разумков передал Зеленскому закон о штрафах за неношение масок

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый недавно закон о введении штрафов за неношение масок.

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Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте парламента.

Теперь закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Возвращен с подписью председателя Верховной Рады. Закон направлен на подпись президенту", – говорится в карточке документа.

Так, согласно данному закону, пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

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Как сообщали новости "Сегодня", министр юстиции Денис Малюська объяснял, что применение такого штрафа будет быстрым: его будут налагать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. А не будут применять штрафы в отношении несовершеннолетних и за отсутствие маски на улице. Читайте также в нашем материале, как украинцы заставляют друг друга носить маски.

Видео: Сегодня

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