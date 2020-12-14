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Разумков отреагировал на российские санкции против него

14 декабря, 14:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Спикер парламента стал одним из 849 человек, которые попали в черный список РФ

Россия расширила санкции против Украины, под которые попали сотни украинских чиновников и депутатов. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для него это совершенно не проблема.

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Об этом он сказал на брифинге, передает "УНИАН".

Он отметил, что у него нет ни бизнеса, ни средств, ни недвижимости в России и не собирается что-то там приобретать, поэтому в этих санкциях нет смысла.

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"Моя позиция следующая – я работал, работаю и буду работать в интересах государства Украина как председатель Верховной Рады, и если даже я не буду председателем ВР, это на мою позицию абсолютно влиять не будет, тем более никакими внесениями в санкционные или в какие-либо другие списки это точно нельзя изменить", – заявил Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", в расширенный черный список вошли 849 человек, среди которых множество украинских министров, депутатов и других чиновников. МИД Украины выразил протест из-за очередных российских санкций.

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Россия санкции Дмитрий Разумков
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