Разумков о долгах перед "зеленой" энергетикой: Будем расставлять приоритеты

В выплате инвесторам долгов по "зеленому тарифу" Верховная Рада и Кабмин будут исходить из ситуации в государстве и определять те сферы, которые нуждаются в поддержке в первую очередь.

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Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Сегодня. Итоги".

Ведущий Олег Панюта отметил, что средств на погашение более 10 млрд грн долга перед "зелеными" инвесторами в проекте госбюджета-2021 не предусмотрены. И спросил, насколько важно, чтобы Кабмин и бюджетный комитет ВР при согласовании проекта госбюджета-2021 в понедельник все же нашли необходимую сумму для расчетов.

"Я уверен, что и Верховная Рада, и Кабинет министров будут расставлять приоритеты, что действительно сегодня нуждается в поддержке государства. А лишних средств в бюджете у нас с вами, к сожалению, нет", – отметил Разумков.

Спикер отметил, что "очень важно отвечать за то, что ты делаешь и что ты говоришь и за те обязательства, которые ты на себя берешь".

"Для инвестиций нужно создавать те условия, которые позволяли бы бизнесу ориентироваться в долгосрочной перспективе как работать с тем или иным государством", – подчеркнул Разумков

Но, добавил спикер ВР, в Украине непростая ситуация. Она связана как с пандемией коронавируса, так и с войной на Донбассе. Кроме того, падение экономики наблюдается по всему миру в целом.

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"Есть и недофинасированное образование, и позиция господина Степанова по финансированию медицинской сферы, военная, оборонная сфера и много других направлений, которые сегодня нуждаются в этих средствах", – пояснил Разумков.

Напомним, долги по "зеленому" тарифу перед инвесторами составляют более 10 млрд грн. В соответствии с законом о снижении "зеленых" тарифов, что 20% расчетов за "зеленую" электроэнергию должно осуществляться из госбюджета. Зеленые инвесторы выполнили свою часть обязательств – согласились на снижение тарифов, а государство свое по погашению долгов – не выполнило.

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