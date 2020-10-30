"Разрешено врать в декларациях": в НАПК рассказали о последствиях решения КСУ

Антикоррупционная система уже пострадала от действий Конституционного Суда

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявляет, что, несмотря на возвращение доступа к декларациям чиновников, скандальное решение Конституционного Суда уже привело к серьезным последствиям.

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Об этом говорится в заявлении ведомства.

В Агентстве отмечают, что антикоррупционная система пострадала от действий КСУ, и перечислили основные последствия ущерба:

электронные декларации фактически не могут быть проверены;

освобождены от ответственности тысячи лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции, то есть вопрос обличителей коррупции находится под угрозой;

запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, совершивших коррупционные правонарушения и занимающих ответственное и особо ответственное положение (судьи, прокуроры, народные депутаты и т.д.);

НАПК не может проверять отчеты политических партий, а значит, финансировать их.

"Более того, фактически было разрешено безнаказанно "врать" в декларациях. Главное, чтобы это было на сумму большую, чем 263 тысячи гривен", – говорится в заявлении Агентства.

В тренде НАПК обязали немедленно восстановить доступ к реестру е-деклараций

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В КСУ объяснили скандальное решение.

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Накануне в НАПК заявляли, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

В связи с этим 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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