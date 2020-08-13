Расстрел Майдана: делом беглого командира роты "Беркута" займется ГБР

Следователи Государственного бюро расследований будут вести специальное досудебное расследование в отношении сбежавшего из-под домашнего ареста бывшего командира роты спецназа полка "Беркут" Дмитрия Садовника.

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Соответствующее ходатайство удовлетворил Печерский райсуд Киева, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Экс-беркут" подозревается в умышленном убийстве 48 и покушении на убийство еще 80 человек, совершенном 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в Киеве. Ему также инкриминируют совершение теракта и других преступлений (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. П. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

"Решение суда предоставляет возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия, суда с целью уклонения от уголовной ответственности и который объявлен в международный розыск, а также обратиться в суд с обвинительным актом", – говорится в сообщении ОГП.

Напомним, 3 октября 2014 года Дмитрий Садовник сбежал из-под домашнего ареста и был объявлен в розыск.

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После этого адвокат Садовника Сергей Вилков заявил, что его подзащитный якобы былпохищен с целью расправы.

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