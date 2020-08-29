Расследование Иловайской трагедии: Зеленский надеется на "департамент войны"

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в расследовании причин Иловайской трагедии большую роль сыграет департамент Генпрокуратуры по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, – т.н. "департамент войны". Об этом Зеленский заявил во время официальных мероприятий в День памяти погибших защитников Украины.

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"Несмотря на то, что прошло время, мы не должны забывать всех тех, из-за кого погибли наши парни в Иловайском котле. Какой бы горькой ни была правда, правоохранительные органы должны показать результат. Я знаю, что в Генеральной прокуратуре сделан "департамент войны" – именно для того, чтобы расследовать такие громкие и кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении шагать вперед", – сказал Зеленский.

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"Вряд ли мы можем надеяться на то, что такая рана на теле истории Украины, рана на сердцах родителей погибших когда-нибудь затянется. И, скажу откровенно, украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась. Чтобы каждое имя никто не забыл", – добавил президент.

День памяти погибших защитников Украины был утвержден президентом Владимиром Зеленским в прошлом году. Датой было выбрано 29 августа, потому что именно в этот день в 2014 году в Иловайском котле погибло наибольшее количество бойцов.

К слову, в августе 2020 года украинские правозащитники заявили, что получали информацию об угрозе существованию "департамента войны". Поэтому они призвали президента сохранить департамент. В Офисе генпрокурора эту информацию не комментируют. При этом неофициальные источники "Радио Свобода" в этой структуре уже сообщали о "давлении со стороны страны-агрессора". Впрочем, по их словам, речи о закрытии департамента не идет.

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Напомним, "депатамент войны" был создан в Генпрокуратуре Украины осенью 2019 года. Его деятельность сосредоточена на расследовании преступлений, совершенных на оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

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