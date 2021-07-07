Расследование по Медведчуку продлено: названы сроки

Виктор Медведчук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Печерский районный суд Киева продлил сроки досудебного расследования в отношении нардепа Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Интерфакс-Украина.

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"По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд продлил до шести месяцев – до 11 ноября – срок досудебного расследования по этому делу", – сказали в ОГП.

Также в ведомстве подтвердили, что заседание суда относительно продления меры пресечения подозреваемому перенесено на 8 июля.

Напомним, Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

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А 21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.