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Расследование по Медведчуку продлено: названы сроки

7 июля 2021 17:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Также 9 июля истекает домашний арест кума Путина – прокуроры срочно просят суд продлить меру пресечения

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Печерский районный суд Киева продлил сроки досудебного расследования в отношении нардепа Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Интерфакс-Украина.

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"По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд продлил до шести месяцев – до 11 ноября – срок досудебного расследования по этому делу", – сказали в ОГП.

Также в ведомстве подтвердили, что заседание суда относительно продления меры пресечения подозреваемому перенесено на 8 июля.

Напомним, Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

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  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

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А 21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.

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